Мод: Плотву в «Ведьмаке 3» теперь можно сделать блондинкой

Энтузиаст под ником X20T3rMiN4t0R выпустил мод для «Ведьмака 3», который добавляет в игру конюшни. В них можно настроить внешность лошади.

Всего моддер добавил 240 элементов вроде цвета лошади, пятен, копыт, гривы и хвоста, которые могут преобразить Плотву. В конюшне можно переключиться и на оригинальный вид.

Конюшни можно найти почти с самого начала прохождения. Они расположены по всей карте, включая Белый сад, Новиград, Велен, Скеллиге и Туссент.

Для правильной работы мода нужно загрузить инструменты Hairworks и удалить другие визуальные обновления для лошадей, если они установлены. Посторонние текстуры и другие изменения Плотвы могут привести к сбою. Инструкцию можно найти на странице мода.

В разработке находится некстген-версия «Ведьмака 3» для PS5 и Xbox Series. Недавно CD Projekt RED забрала наработки у студии Saber Interactive из Санкт-Петербурга и заявила, что не будет работать с компаниями из России.

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