Появился яркий постер сериала «Мисс Марвел» от Marvel

Marvel Studios и Disney 19 апреля опубликовали свежий постер сериала «Мисс Марвел». Он получился ярким, с большим количеством персонажей.
В самом центре постера можно увидеть главную героиню Камалу Хан. Судя по наряду, это будет её супергеройский костюм. Также на постер поместили и других героев, которые сыграют в шоу второстепенные роли.
По сюжету Камала Хан — безумная фанатка супергероев, которая сама получает сверхспособности и становится героем. Она умеет растягивать свои части тела, прямо как Мистер Фантастик.
Главную роль сыграла Иман Веллани, также в шоу появятся Мэтт Линтц, Зенобия Шрофф, Алисия Райнер и другие. Шоу стартует 8 июля на Disney+, но в России сервис недоступен.
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