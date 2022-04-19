По «Звёздным войнам» делают ещё одну игру — её создаёт студия сценаристки Uncharted

Студия Skydance New Media и компания Lucasfilm Games работают над новой игрой по мотивам «Звёздных войн». По описанию журналистов The Wrap, это «богатый приключенческий экшен с оригинальной историей». Команду Skydance возглавляет Эми Хеннинг, известная любителям видеоигр как сценарист Uncharted.

По словам самой Хеннинг, фильмы серии Star Wars произвели на неё огромное впечатление в раннем возрасте.

Я часто анализирую, как просмотр «Звёздных войн» в 1977-м перевернул мой 12-летний мозг и повлиял на мою жизнь. Я рада снова работать с Lucasfilm Games, чтобы рассказать историю о галактике, которую люблю.

Никаких других подробностей об игре не сообщили. Сейчас по мотивам Star Wars разрабатывают сразу несколько проектов, причём делают это совершенно разные студии. Команда Ubisoft создаёт экшен в открытом мире, а авторы Detroit: Become Human работают над Star Wars: Eclipse.

Эми Хеннинг уже доводилось работать над игрой по «Звёздным войнам», однако проект так и не вышел. Её команда Viscerial Games разрабатывала Star Wars 1313 — амбициозный приключенческий экшен, который многие назвали «Uncharted в космосе». Игру отменили на этапе производства после закрытия Viscerial Games.