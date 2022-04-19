Meta* поборется за возвращение «Фейсбука»* и «Инстаграма»* в Россию

Компания Meta*, которая владеет «Фейсбуком»* и «Инстаграмом»*, подала жалобу на решение суда, по которому её признали экстремистской организацией. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники в суде.
Согласно информации по делу, жалобу подали 12 апреля. Она будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда, но дату заседания пока не назначили. Комментариев от представителей Meta* не поступало.
Meta* признали экстремистской организацией в России 21 марта по иску Генпрокуратуры. Основанием стало разрешение публиковать в «Фейсбуке»* и «Инстаграме»* информацию, которая содержит призывы к насилию против граждан России.
Социльные сети заблокировали в России, но мессенджером WhatsApp пользоваться без VPN всё ещё можно.
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
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