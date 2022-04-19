Классика World of Warcraft продолжится в Wrath of the Lich King

Компания Blizzard вместе с анонсом Dragonflight для World of Warcraft представила Wrath of the Lich King Classic. Уже открыта регистрация на участие в бете.
В Wrath of the Lich King Classic игроки вновь отправятся в Нордскол и сразятся с Королём-личем. В классической версии WoW можно будет выбрать рыцаря смерти без особых условий, как это было в оригинале, и качать класс до выхода аддона. Для этого перед релизом выпустят специальное обновление.
Как и с остальными классическими версиями WoW, аддон Wrath of the Lich King Classic не придётся покупать. Для доступа достаточно оформить подписку на MMORPG.
Выход Wrath of the Lich King Classic состоится в 2022 году. Точную дату релиза авторы пока не назвали, как и период проведения тестирования.
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