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Тизер «Тора: Любовь и гром» посмотрели 209 млн раз за 24 часа

Тизер «Тора: Любовь и гром» посмотрели 209 млн раз за 24 часа
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Marvel поделилась количеством просмотров первого тизера «Тора: Любовь и гром» за 24 часа с момента публикации. Согласно данным компании, за сутки ролик включили 209 млн раз.

Несмотря на внушительные показатели, до рекордсменов Тору пока далековато. Лидерство всё ещё удерживает трейлер «Человека-паука: Нет пути домой», который за первые 24 часа посмотрели 355,5 млн раз.

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Ранее на первом месте располагались «Мстители: Финал», трейлер которых в 2018 году набрал 289 млн просмотров за сутки. До этого рекордсменом была «Война бесконечности» — 230 млн просмотров за 24 часа.

Первый тизер «Тора: Любовь и гром» представили 18 апреля. Кроме главного героя, в ролике показали Стражей галактики, Зевса и местный Олимп, а также Джейн Фостер с Мьёльниром в руках.

Премьера «Тора: Любовь и гром» в мире состоится 6 июля, но выход фильма в России под вопросом из-за ухода киностудий с рынка страны.

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