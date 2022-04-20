Первые кадры 3-го сезона «Любви, смерти и роботов»

Вслед за тизер-трейлером Netflix выпустил и первые кадры третьего сезона «Любви, смерти и роботов». Всего опубликовано 6 изображений из разных эпизодов. На одном из них можно увидеть девушку в скафандре, на другом — матроса на корабле. Какие-либо детали новых эпизодов онлайн-кинотеатр пока не раскрывает. Третий сезон выйдет на Netflix 20 мая.
«Любовь, смерть и роботы» — анимационная антология от Тима Миллера («Дэдпул») и Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Семь», «Охотник за разумом»). Каждый эпизод рассказывает разные истории и выполнен в различных визуальных стилях. Первый сезон вышел в марте 2019 года, второй — в мае 2021-го.
Первые кадры
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