Первые кадры 3-го сезона «Любви, смерти и роботов»

Вслед за тизер-трейлером Netflix выпустил и первые кадры третьего сезона «Любви, смерти и роботов». Всего опубликовано 6 изображений из разных эпизодов. На одном из них можно увидеть девушку в скафандре, на другом — матроса на корабле. Какие-либо детали новых эпизодов онлайн-кинотеатр пока не раскрывает. Третий сезон выйдет на Netflix 20 мая.

«Любовь, смерть и роботы» — анимационная антология от Тима Миллера («Дэдпул») и Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Семь», «Охотник за разумом»). Каждый эпизод рассказывает разные истории и выполнен в различных визуальных стилях. Первый сезон вышел в марте 2019 года, второй — в мае 2021-го.

Первые кадры

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