Во «Мстителях» появится новый герой — Тор-женщина

Разработчики «Мстителей» объявили, что с обновлением 2.5 в игре появится Тор-женщина — возлюбленная бога грома Джейн Фостер. Судя по всему, событие приурочат к премьере «Тора 4», в котором девушка также сыграет важную роль в сюжете.
Авторы немного рассказали о способностях героини. По их словам, геймплей за неё будет напоминать Тора, но при этом у персонажа появятся свои особенности, характерные для Джейн Фостер. Разработчики заявили, что Женщина-Тор будет доступна на всех платформах — на ПК и консолях. Даты выхода у обновления пока нет.
Но сперва создатели выпустят патч 2.4, который выйдет в мае. В нём авторы переработают систему игровых событий и увеличат вознаграждение за прохождение миссий. Полный список изменений разработчики опубликуют ближе к выходу обновления.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 20 апреля 2022
-
09:22
-
08:54
-
08:21
- 19 апреля 2022
-
21:58
-
21:09
-
20:30
-
19:34
-
19:25
-
19:14
-
18:33
-
18:25
-
17:44
-
17:44
-
16:43
-
16:39
-
16:07
-
16:07
-
16:01
-
15:16
-
15:15
-
15:04
-
14:45
-
14:44
-
14:40
-
14:00
-
13:52
-
13:25
-
13:14
-
12:52
-
12:43
-
12:16
-
11:46
-
11:18
-
10:52
-
10:22