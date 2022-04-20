Во «Мстителях» появится новый герой — Тор-женщина

Разработчики «Мстителей» объявили, что с обновлением 2.5 в игре появится Тор-женщина — возлюбленная бога грома Джейн Фостер. Судя по всему, событие приурочат к премьере «Тора 4», в котором девушка также сыграет важную роль в сюжете.

Авторы немного рассказали о способностях героини. По их словам, геймплей за неё будет напоминать Тора, но при этом у персонажа появятся свои особенности, характерные для Джейн Фостер. Разработчики заявили, что Женщина-Тор будет доступна на всех платформах — на ПК и консолях. Даты выхода у обновления пока нет.

Но сперва создатели выпустят патч 2.4, который выйдет в мае. В нём авторы переработают систему игровых событий и увеличат вознаграждение за прохождение миссий. Полный список изменений разработчики опубликуют ближе к выходу обновления.

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