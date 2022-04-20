Число подписчиков Netflix упало на 200 тыс. человек за квартал — впервые за 10 лет

В рамках своего финансового отчёта руководство Netflix заявило, что в первом квартале 2022 года число подписчиков онлайн-кинотеатра упало на 200 тыс. человек. Теперь на сервис подписано 221,64 млн зрителей, хотя в конце прошлого года их было 221,84 млн. Падение числа подписчиков произошло впервые за 10 лет.

Более того, компания прогнозирует общее падение зрителей по итогам года в 2 млн человек. Представители организации заявили, что рост выручки сильно замедлился в связи с высокой конкуренцией на рынке, геополитическими факторами и различными мультиаккаунтами — когда одной учётной записью пользуются более одного человека из совершенно разных мест.

Другой причиной также может быть повышение стоимости подписки в Северной Америке с $ 14 до $ 15,5. В своём обращении компания заявила, что продолжит бороться с теми, кто делится паролями от своей учётной записи с друзьями. Netflix уже тестирует некие «второстепенные аккаунты» в нескольких странах мира, которые помогут онлайн-кинотеатру избежать этой проблемы.

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