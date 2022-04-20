Netflix может ввести более дешёвую подписку с рекламой

Глава Netflix Рид Гастингс заявил, что компания рассматривает введение нового тарифного плана. Это может быть более дешёвая подписка на онлайн-кинотеатр, в которой будет реклама. О её возможной стоимости не сообщается.

Отмечается, что Гастингс всегда был против внедрения различных рекламных материлов в сервис и введения множества подписок. Однако планы изменились — и такую возможность компания действительно рассмотрит. Разработку новой подписки, если она появится, планируют завершить в ближайшие два года.

Введение более дешевой подписки с рекламой выглядит экстренной мерой Netflix — по итогам квартального отчёта онлайн-кинотеатр потерял 200 тыс. пользователей. Судя по всему, компания будет удерживать своих подписчиков любыми способами, включая даже самые непопулярные.

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