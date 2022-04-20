Критики уничтожили Postal 4. Игроки — полюбили

20 апреля из раннего доступа вышла Postal 4: No Regerts — продолжение культовой серии, известной своим чёрным юмором. Тогда же в сети появились первые оценки проекта. Критики сошлись во мнении, что это одна из худших игр последних лет — с мерзким юмором, кучей багов и совершенно неинтересным геймплеем.

На момент публикации заметки средняя оценка Postal 4 на агрегаторе Metacritic составляет 32/100. Например, редактор издания Gamespot отмечает, что единственный позитивный момент игры — её постоянное техническое несовершенство. Проекту он поставил 1/10.

Postal 4: No Regerts лишена юмора, веселья или каких-либо увлекательных механик. Единственное, что у неё получается на все сто — это баги, ошибки и вылеты, которые только усугубляют длинный список вопиющих недостатков игры.

Но нашлись и те, кто проект оценил несколько выше остальных. Обозреватель Hardcore Gamer сравнил четвёртую часть с культовой второй. Однако проекту не удалось улучшить ни один аспект игры 19-летней давности.

Postal 4: No Regerts — это возвращение к культовой Postal 2. Несмотря на то, что она остаётся верной успешной формуле классики, проекту не удаётся поднять планку в тех областях, которые могли бы сделать из четвёртой части отличную игру.

Несмотря на разгромные обзоры, пользователи Steam ещё в раннем доступе оценили проект достаточно высоко. На Postal 4 написано около 5600 обзоров, из которых 85% положительные. Так что обычным игрокам проект понравился намного больше, чем критикам.

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