В «Лучше звоните Солу» всё же добавляют русские субтитры

19 апреля мы сообщали о том, что финальный сезон «Лучше звоните Солу» на Netflix стартовал без русского перевода. Утром 20 апреля русский язык в первой серии всё же появился — но только в виде субтитров. Озвучки, судя по всему, не будет.

Аналогичная ситуация произошла со вторым сезоном сериала «Жизни матрёшки». Все семь эпизодов шоу про разработчицу Надю Вулвоков доступны только с субтитрами. Вполне возможно, Netflix и дальше продолжит выпускать свои сериалы без озвучки на русском языке. Представители онлайн-кинотеатра пока не комментировали ситуацию.

Ранее компания ушла из России и приостановила производство российских телесериалов. Неизвестно, когда организация вернётся на отечественный рынок.

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