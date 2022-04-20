В «Лучше звоните Солу» всё же добавляют русские субтитры

19 апреля мы сообщали о том, что финальный сезон «Лучше звоните Солу» на Netflix стартовал без русского перевода. Утром 20 апреля русский язык в первой серии всё же появился — но только в виде субтитров. Озвучки, судя по всему, не будет.
Аналогичная ситуация произошла со вторым сезоном сериала «Жизни матрёшки». Все семь эпизодов шоу про разработчицу Надю Вулвоков доступны только с субтитрами. Вполне возможно, Netflix и дальше продолжит выпускать свои сериалы без озвучки на русском языке. Представители онлайн-кинотеатра пока не комментировали ситуацию.
Ранее компания ушла из России и приостановила производство российских телесериалов. Неизвестно, когда организация вернётся на отечественный рынок.
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