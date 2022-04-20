Блогеры в России из-за блокировки соцсетей потеряют 80% доходов

20 апреля издание «Коммерсантъ» сообщило, что из-за блокировки «Инстаграма»*, «Фейсбука» *, «Твиттера» и других социальных сетей в России блогеры лишаются до 70% аудитории и до 80% доходов, поскольку их основная деятельность была именно там.
Отмечается, что контент-мейкеры ищут другие площадки, например, «ВКонтакте», однако перевести аудиторию с одной социальной сети в другую удаётся очень трудно. Примечательно, что после блокировки западных соцсетей сразу же обнаружили прирост аудитории на российских площадках. Количество посещений увеличилось в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и сервисе Yappy.
Конечно, россияне не полностью отказались от социальных сетей. Люди используют VPN, однако в самих сетях проводят уже гораздо меньше времени. Это как раз напрямую влияет на блогеров, которые теряют аудиторию и свои доходы.
Зато хорошо дела идут у Telegram. Его аудитория растёт, поскольку среди альтернативных площадок люди выделяют именно эту. Однако, как отметил глава SA Media Group Никита Прибыловский, это не особо поможет блогерам.
Переход в Telegram не сможет компенсировать падение доходов блогеров от блокировки «Инстаграма»*, особенно в краткосрочной перспективе.
Также по словам Прибыловского, контент-мейкерам придётся разделиться на подгруппы, одной из которых станет та, в которой блогеры смирятся со снижением доходов.
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
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