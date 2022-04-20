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Для Tiny Tina’s Wonderlands анонсировали первое DLC под названием Coiled Captors

Первое дополнение Tiny Tina’s Wonderlands посвятили древнему безумному богу
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Gearbox Software объявила, что первое дополнение для шутера Tiny Tina’s Wonderlands под названием Coiled Captors выйдет уже 21 апреля. Игроки отправятся в новую ледяную локацию для того, чтобы освободить безумного бога. Конечно же, на своём пути геймеры встретят множество врагов в разнообразных биомах.

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В расширении появится новое оружие, снаряжение и новый контент для подземелья Chaos Chamber. Главным противником дополнения станет древний бог Chums, у которого будет аж 4 формы. Каждая последующая будет несколько сильнее предыдущей для того, чтобы поддерживать интерес даже у хардкорных геймеров.

Coiled Captors будет доступна для всех обладателей издания Chaotic Great Edition или владельцев боевого пропуска. Дополнение также можно купить отдельно. Tiny Tina’s Wonderlands доступна на ПК и консолях.

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