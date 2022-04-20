Rainbow Six Siege получила новую карту. Вместе с ней исправили массу багов

Авторы Rainbow Six Siege выпустили для игры крупное обновление, которое добавило в игру новую карту, исправило некоторых оперативников и несколько ошибок.

Сама карта называется Emerald Plains. Разработчики сделали её для всех типов игроков: которые любят действовать скрытно или в открытую. В ролике можно рассмотреть комнаты, коридоры и другие места.

Разработчики шутера внесли изменения в следующих оперативников: Bandit, Blackbeard, Gridlock, Nomad, Warden и Ying. Также на консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series появилась возможность настроить поле зрения (FOV), ранее такой функции не было. Авторы предупредили, что если поставить параметр на отметку в 60, то могут случаться падения FPS.

Rainbow Six Siege доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С деталями обновления можно ознакомиться на сайте.

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