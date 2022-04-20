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В Австралии продают пончики в форме символов PlayStation

В Австралии продают пончики в форме символов PlayStation
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Недавно стало известно, что Sony заключила сделку с сетью австралийских кондитерских магазинов Donut King. Совместным проектом компаний стали пончики в форме символов PlayStation.

В набор входят четыре пончика в виде треугольника, круга, квадрата и креста. На каждом изделии свои посыпка и цвет. Например, пончик в виде круга украшен красной посыпкой, а в виде креста — синей. Отмечается, что эта акция не будет длиться долго.

Все купившие эти пончики смогут поучаствовать в розыгрыше PS5, геймпада DualSense и других аксессуаров PlayStation. Сотрудничество прокомментировал гендиректор Donut King Том Эллиотт.

Donut King является основным продуктом в австралийских домах, как и PlayStation. Поэтому мы рады предоставить нашим клиентам возможность поесть и PlayStation 5.

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