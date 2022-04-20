Инсайдер раскрыл сроки анонса новых видеокарт NVIDIA и AMD

Известный «железный» инсайдер Greymon55 сообщил в своём «Твиттере», что полноценный показ новых видеокарт NVIDIA и AMD состоится в сентябре.

Следующее поколение новых видеокарт представят в сентябре, жду с нетерпением.

Ранее об этом же месяце сообщали хакеры из группировки LAPSUS$, которые чуть позже слили данные о видеокартах нового поколения NVIDIA. По их данным, осенью компания планирует выпустить 5 различных графческих чипов 40-й серии. У старшей будет 144 потоковых мультипроцессора SM и более 18 тыс. ядер CUDA — это на 71% больше, чем у очень мощной RTX 3080.

Так или иначе, будем ждать подробностей от самих компаний. Их планы в любой момент могут измениться.

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