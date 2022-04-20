Популярный блогер MrBeast украсил обложку журнала Rolling Stone

Известный американский блогер Джеймс MrBeast Дональдс попал на обложку свежего выпуска журнала Rolling Stone, а одним из материалов как раз стала статья про самого Дональдса.
Материал посвящён пути MrBeast к успеху. В статье рассказывается про детство блогера и его увлечения в юношестве. Возможно, преданные фанаты блогера не удивятся каким-то фактам, но, например, до блогерства Дональдс занимался профессиональным спортом, однако из-за проблем со здоровьём закончил карьеру и ушёл на YouTube.
По словам блогера, его не столь интересует личная жизнь, как успех на площадке. На данный момент на его канале более 94 млн подписчиков, а видео в среднем набирают по 80 млн просмотров.
Я хочу быть самым большим каналом на YouTube. Даже не для моего эго. Это просто даёт мне силы к чему-то стремиться, вставать с постели и работать. Но это также просто тщеславие с моей стороны.
Также MrBeast известен тем, что запустил «Игру кальмара» в реальной жизни. Блогер пригласил 456 незнакомых друг с другом людей и провёл с ними мини-игры.
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