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Популярный блогер MrBeast украсил обложку журнала Rolling Stone

Популярный блогер MrBeast украсил обложку журнала Rolling Stone
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Известный американский блогер Джеймс MrBeast Дональдс попал на обложку свежего выпуска журнала Rolling Stone, а одним из материалов как раз стала статья про самого Дональдса.

Материал посвящён пути MrBeast к успеху. В статье рассказывается про детство блогера и его увлечения в юношестве. Возможно, преданные фанаты блогера не удивятся каким-то фактам, но, например, до блогерства Дональдс занимался профессиональным спортом, однако из-за проблем со здоровьём закончил карьеру и ушёл на YouTube.

По словам блогера, его не столь интересует личная жизнь, как успех на площадке. На данный момент на его канале более 94 млн подписчиков, а видео в среднем набирают по 80 млн просмотров.

Я хочу быть самым большим каналом на YouTube. Даже не для моего эго. Это просто даёт мне силы к чему-то стремиться, вставать с постели и работать. Но это также просто тщеславие с моей стороны.

Также MrBeast известен тем, что запустил «Игру кальмара» в реальной жизни. Блогер пригласил 456 незнакомых друг с другом людей и провёл с ними мини-игры.

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