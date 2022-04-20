В России хотят принудительно лицензировать фильмы, сериалы и другой контент

20 апреля издание «Ведомости» сообщило, что в стране планируют легализовать фильмы, сериалы и другой контент стран, которые отказались вести дела с Россией. Это хотят сделать с помощью принудительной лицензии.
Напомним, из-за напряжённой ситуации на Украине из России ушли крупные кинокомпании и различные игровые фирмы. Топ-менеджеры видеосервисов сообщили изданию, что весь контент, который был выпущен ранее, в России сохранился. Однако не исключена возможность, что, например, фильмы и сериалы просто начнут убирать и разрывать лицензионные контракты.
В данный момент принудительная лицензия действует на патенты, но не затрагивает остальное. Это не означает, что ушедшие кинокомпании начнут показывать свои новые ленты в России, но это позволит не потерять доступ к уже вышедшим проектам.
Директор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что если подобный процесс и запустят, то это будет длительная процедура.
Более того, введение таких мер нарушает международные обязательства России, в частности соглашения ТРИПС и Бернскую конвенцию.
Ранее сообщалось, что в июле крупная студия из Голливуда намерена вернуться на российский рынок. Официальных данных по этому вопросу нет.
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