В России хотят принудительно лицензировать фильмы, сериалы и другой контент

20 апреля издание «Ведомости» сообщило, что в стране планируют легализовать фильмы, сериалы и другой контент стран, которые отказались вести дела с Россией. Это хотят сделать с помощью принудительной лицензии.

Напомним, из-за напряжённой ситуации на Украине из России ушли крупные кинокомпании и различные игровые фирмы. Топ-менеджеры видеосервисов сообщили изданию, что весь контент, который был выпущен ранее, в России сохранился. Однако не исключена возможность, что, например, фильмы и сериалы просто начнут убирать и разрывать лицензионные контракты.

В данный момент принудительная лицензия действует на патенты, но не затрагивает остальное. Это не означает, что ушедшие кинокомпании начнут показывать свои новые ленты в России, но это позволит не потерять доступ к уже вышедшим проектам.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что если подобный процесс и запустят, то это будет длительная процедура.

Более того, введение таких мер нарушает международные обязательства России, в частности соглашения ТРИПС и Бернскую конвенцию.

Ранее сообщалось, что в июле крупная студия из Голливуда намерена вернуться на российский рынок. Официальных данных по этому вопросу нет.

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