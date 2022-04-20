EA завтра анонсирует F1 2022
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EA открыла тизер-сайт F1 2022 с обратным отсчётом — он закончится завтра, 21 апреля, в 18:00 мск. После этого ожидается демонстрация дебютного трейлера, анонс даты выхода и старт предварительных заказов.
Ранее инсайдер Том Хендерсон делился подробностями грядущей новинки:
- останется привычная карьера — никакой сюжетной кампании;
- появится поддержка кроссплея, возможность на ПК и консолях играть вместе;
- реализуют официальную поддержку виртуальной реальности. Неизвестно, только на ПК или ещё и на PlayStation;
- автодром в Сочи уберут из списка доступных трасс.
Релиз ожидается в июле — это традиционное окно релиза для игр серии. Подписчики EA Play должны получить возможность попробовать гонку в течение десяти часов.
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