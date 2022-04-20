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EA завтра анонсирует F1 2022

EA завтра анонсирует F1 2022
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EA открыла тизер-сайт F1 2022 с обратным отсчётом — он закончится завтра, 21 апреля, в 18:00 мск. После этого ожидается демонстрация дебютного трейлера, анонс даты выхода и старт предварительных заказов.

Ранее инсайдер Том Хендерсон делился подробностями грядущей новинки:

  • останется привычная карьера — никакой сюжетной кампании;
  • появится поддержка кроссплея, возможность на ПК и консолях играть вместе;
  • реализуют официальную поддержку виртуальной реальности. Неизвестно, только на ПК или ещё и на PlayStation;
  • автодром в Сочи уберут из списка доступных трасс.

Релиз ожидается в июле — это традиционное окно релиза для игр серии. Подписчики EA Play должны получить возможность попробовать гонку в течение десяти часов.

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