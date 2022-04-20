Сборник классических игр про Соника выйдет в июне

20 апреля SEGA выпустила официальный трейлер Sonic Origins. Это сборник классических игр про синего ежа, в который войдут Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 и Sonic 3 & Knuckles.
Sonic Origins была анонсирована ещё в мае 2021 года, однако с тех пор разработчики долго не рассказывали о проекте. А теперь стала известна дата выхода сборника — 23 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Примечательно, что в играх будет два режима: Classic и Anniversary. В первом режиме можно будет поностальгировать и поиграть в оригинальном разрешении экрана с ограниченными жизнями, тогда как Anniversary предложит более современный вариант с полноценным разрешением.
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