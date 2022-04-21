В GOG раздают культовую Postal 2
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20 апреля в цифровом магазине GOG стартовала бесплатная раздача шутера Postal 2 от студии Running With Scissors. Забрать проект можно по этой ссылке.
Postal 2 вышла в 2003 году — это шутер от первого лица, который стал очень популярен. Главным героем выступает Чувак, а все свои рутинные занятия он разбавляет кровавой расправой над другими людьми. Да-да, именно в этом проекте кошку можно использовать в качестве глушителя. Оценки игры в Steam крайне положительные.
Недавно мы написали впечатления от Postal 4. Игра получилась откровенно плохой. Её даже сложно посоветовать фанатам франшизы, что уж говорить о других.
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