Авторы God of War Ragnarok пока не готовы показать игру

20 апреля 2022 года прошло ровно четыре года с релиза God of War, которая показала свежий взгляд на франшизу. В честь этого события глава студии Sony Santa Monica Кори Барлог записал отдельное видео.

В нём Барлог поблагодарил аудиторию за поддержку и отметил, что без тёплых слов и хороших отзывов второй части бы никогда не было, а она уже разрабатывается. Правда, пока авторы не готовы что-то про неё рассказать или показать геймплей. Кори Барлог заверил, что при возможности команда сразу поделится новостями.

God of War Ragnarok — это «слон в комнате», да. Мы мало говорили об игре, потому что все опустили головы и усердно работали. Мы перфекционисты. Все подтягивают графику и делают её лучше. Сейчас так много всего происходит, и я бы хотел поделиться с вами, но пока игра не готова к показу. Но я гарантирую вам, что в тот момент, в ту самую секунду, когда у нас появится что-то, чем мы готовы поделиться, мы этим поделимся. Потому что мы не хотим ничего скрывать. Так что, пожалуйста, ожидайте, знайте, что грядёт что-то крутое.

God of War Ragnarok должна выйти в этом году на PS4 и PS5.

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