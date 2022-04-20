Стартовали съёмки десятой части «Форсажа»

20 апреля Вин Дизель в своих социальных сетях объявил о старте съёмок десятой части «Форсажа». Актёр также выложил логотип грядущего фильма. Аудитория в комментариях порадовалась и отметила, что с нетерпением ждёт картину.

Детали ленты до сих пор неизвестны, однако актёрский состав собирается внушительный: Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон и Лудакрис, Джейсон Момоа, Даниэла Мелшиор и Бри Ларсон.

Десятую часть франшизы разделят на две части. Первая из них должна выйти 17 мая 2023 года, информации про вторую часть нет. Режиссером обеих частей выступит Джастин Лин, снявший по франшизе уже пять лент.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!