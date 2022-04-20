Интересное зрелище: сборы фильмов по «Звёздным войнам» с инфляцией

После выпуска материала про первоначальное видение последней трилогии «Звёздных войн» мне стало интересно: а как вообще обстоят дела со сборами разных фильмов? С фильмами Disney в целом всё понятно, но с остальными уже не так однозначно, ведь первые картины вообще выходили 40 лет назад.

Для начала я собрал список со сборами всех фильмов без учёта инфляции.

«Пробуждение Силы» (2015) — $ 2,64 млрд «Последние джедаи» (2017) — $ 1,33 млрд «Скайуокер. Восход» (2019) — $ 1,07 млрд «Изгой-Один» (2016) — $ 1,05 млрд «Скрытая угроза» (1999) — $ 1,027 млрд «Месть ситхов» (2005) — $ 848 млн «Новая надежда» (1977) — $ 775 млн «Атака клонов» (2002) — $ 656 млн «Империя наносит ответный удар» (1980) — $ 549 млн «Возвращение джедая» (1983) — $ 475 млн «Соло» (2018) — $ 393 млн.

А затем прогнал получившиеся цифры через калькулятор инфляции. Получилась совершенно другая картина.

«Новая надежда» (1977) — $ 3,5 млрд «Пробуждение Силы» (2015) — $ 2,89 млрд «Империя наносит ответный удар» (1980) — $ 1,84 млрд «Скрытая угроза» (1999) — $ 1,632 млрд «Последние джедаи» (2017) — $ 1,4 млрд «Возвращение джедая» (1983) — $ 1,26 млрд «Месть ситхов» (2005) — $ 1,16 млн «Изгой-Один» (2016) — $ 1,113 млрд «Скайуокер. Восход» (2019) — $ 1,07 млрд «Атака клонов» (2002) — $ 967 млн «Соло» (2018) — $ 408 млн.

То есть да, «Новая надежда» даже спустя 45 лет остаётся безоговорочным лидером по сборам, хотя «Пробуждение Силы» подобралось очень близко. Ещё интересно отметить, что без инфляции девятый эпизод закрывал тройку лидеров по сборам, однако с её учётом он рухнул практически на последнее место — слабые сборы второго эпизода и фильма про Хана Соло спасли провальный финал саги.