Создатель God of War Дэвид Яффе отверг сделку с Tencent на $ 100 млн

Недавно создатель Twisted Metal и God of War Дэвид Яффе посетил подкаст Sacred Symbols+, в котором рассказал занятную историю. Оказывается, с Яффе связывались представители китайского гиганта Tencent и предлагали возглавить разработку игры за $ 100 млн, однако тот отказался.

По словам Яффе, он прямо сказал, что не будет сотрудничать, поскольку не разделяет взгляды с китайским правительством.

У меня была сделка на $ 100 млн. Со мной хотела работать китайская компания, но я сказал нет, потому что это Tencent, с которой я не хочу иметь ничего общего.

Дэвид Яффе отметил, что продолжит заниматься своим любимым делом — общаться с фанатами и проводить прямые трансляции. Также разработчик в качестве доказательства опубликовал скриншот, на котором якобы видно переписку с представителем Tencent.

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