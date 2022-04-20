Мокси из Borderlands стала лицом виски «Баллантайнс»

Разработчик игр Gearbox и французский производитель алкоголя Pernod Ricard объявили о долгосрочном сотрудничестве для продвижения шотландского бренда виски «Баллантайнс» (Ballantine's).

Лицом напитка неожиданно стала красотка Безумная Мокси из Borderlands. Ей даже присвоили уникальную должность главного специалиста по галактическому расширению. В задачи входит «помощь в запуске второго по объёму рынка скотча в игровую стратосферу».

В обозримом будущем «Баллантайнс» запустит продажи тематического виски с Мокси на обложке, покупатели которого получат уникальный контент для Borderlands 3.

В честь коллаборации Gearbox подготовила специальный ролик с героями Borderlands, где все издеваются над Клептрепом, потому что он не может выпивать.

Borderlands 3 вышла в 2019 году и вскоре получит полный кроссплей — возможность играть со всеми игроками вне зависимости от платформы. Спин-офф серии — Tiny Tina's Wonderlands — вышел около месяца назад и получил тёплые отзывы игроков и прессы.