Дуэйн Джонсон может сыграть в фильме по It Takes Two

Фильм по мотивам It Takes Two быстро нашёл свой дом. По данным Variety, премьера состоится на Amazon, а исполнительным продюсером неожиданно стал Дуэйн Джонсон — он же может сыграть одну из главных ролей, однако пока это ещё не подтверждено.
Видимо, это и есть та самая экранизация игры, о которой актёр говорил три месяца назад.
Мы собираемся вывести на экран одну из самых больших и крутых игр, которой я увлекался годами.
Впрочем, возможно, есть ещё какой-то фильм по игре, ведь It Takes Two вышла всего год назад. За экранизацию It Takes Two отвечают сценаристы «Соника в кино», а среди продюсеров отметился и эксцентричный создатель игры Юсеф Фарес.
За производство отвечает студия dj2 Entertainment — она, помимо экранизации «Соника», также работает над фильмами по Sleeping Dogs и Disco Elysium, а также анимационным сериалом по Tomb Raider для Netflix. Также в картине по It Takes Two участвует Seven Bucks Productions — за её плечами «Красное уведомление» и две части «Джуманджи».
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