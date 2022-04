Дуэйн Джонсон может сыграть в фильме по It Takes Two

Фильм по мотивам It Takes Two быстро нашёл свой дом. По данным Variety, премьера состоится на Amazon, а исполнительным продюсером неожиданно стал Дуэйн Джонсон — он же может сыграть одну из главных ролей, однако пока это ещё не подтверждено.

Видимо, это и есть та самая экранизация игры, о которой актёр говорил три месяца назад.

Мы собираемся вывести на экран одну из самых больших и крутых игр, которой я увлекался годами.

Впрочем, возможно, есть ещё какой-то фильм по игре, ведь It Takes Two вышла всего год назад. За экранизацию It Takes Two отвечают сценаристы «Соника в кино», а среди продюсеров отметился и эксцентричный создатель игры Юсеф Фарес.

За производство отвечает студия dj2 Entertainment — она, помимо экранизации «Соника», также работает над фильмами по Sleeping Dogs и Disco Elysium, а также анимационным сериалом по Tomb Raider для Netflix. Также в картине по It Takes Two участвует Seven Bucks Productions — за её плечами «Красное уведомление» и две части «Джуманджи».