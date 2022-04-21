Натали Портман представила альтернативный постер «Тора 4» с Джейн Фостер

Исполнительница роли Джейн Фостер в грядущем «Торе 4» Натали Портман опубликовала альтернативный постер фильма. На нём вместо самого бога грома изображена её героиня с молотом Мьёльниром. Тем самым актриса в очередной раз намекнула на то, что именно она станет Тором-женщиной — об этом зрители узнали ещё в самом конце первого тизер-трейлера.

Первый тизер «Тора: Любовь и гром» представили 18 апреля. Кроме главного героя, в ролике показали Стражей галактики, Зевса и местный Олимп и саму Джейн Фостер. Мы разобрали трейлер по полочкам и выпустили отдельный материал.

Мировая премьера «Тора: Любовь и гром» состоится 6 июля. Выход фильма в России всё ещё под вопросом из-за ухода Disney с отечественного рынка.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!