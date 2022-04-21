Джонни Депп не вернётся к роли Капитана Джека Воробья даже за $ 300 млн

В очередном судебном разбирательстве между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд адвокат последней Бэн Роттенборн попросил актёра прокомментировать статью Daily Mail, вышедшую в 2018 году. В ней сообщалось о том, что Disney решила отказаться от услуг артиста в будущих картинах франшизы «Пираты Карибского моря». Это произошло сразу же после того, как Эмбер Хёрд обвинила Деппа в домашнем насилии.
Актёр заявил, что представители Disney с ним эту тему не обсуждали, но в целом он не был удивлён их решением. Ведь в течение двух лет его обвиняли в нанесении побоев своей жене, что сильно подпортило репутацию артиста. Депп заявил, что его удивило лишь поведение компании: даже в то время, когда Disney якобы отказалась от его услуг, она продолжала продавать фигурки Капитана Джека Воробья и запускала новые парки аттракционов с его персонажем.
В конце заседания Роттенборн спросил актёра, вернётся ли он к своей самой успешной роли за огромный гонорар. Депп ответил категорическим отказом.
— Мистер Депп, если Disney придёт к вам с предложением в $ 300 млн, ничто на свете не заставит вас вернуться и поработать над новыми «Пиратами Карибского моря»? Верно?
— Всё верно, мистер Роттенборн.
Тем временем Disney пока не заявляла о том, кто именно сыграет в «Пиратах Карибского моря 6». Известно лишь, что фильм поставит Хоаким Роннинг, известный по «Кон-Тики».
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