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Продолжение «Человека-паука: Через вселенные» отложили почти на год

Продолжение «Человека-паука: Через вселенные» отложили почти на год
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Sony объявила о переносе нескольких ожидаемых премьер. Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» теперь выйдет 2 июня 2023 года — ранее картина была заявлена на 7 октября 2022 года. Вторую часть сиквела также перенесли — на 29 марта 2024 года. Вместе с этим Sony назвала дату выхода третьего «Великого уравнителя» с Дензелом Вашингтоном — 1 сентября 2023 года.

Обновлённый график премьер Sony

  • Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» — 2 июня 2023 года.
  • Вторая часть сиквела «Человека-паука: Через вселенные» — 29 марта 2024 года.
  • «Великий уравнитель 3» — 1 сентября 2023 года.
  • «Лайл, Лайл, крокодил» — 7 октября 2022 года.
  • «Мадам Паутина» — 7 июля 2023 года.
  • «Преданность» — 28 октября 2022 года.
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