Продолжение «Человека-паука: Через вселенные» отложили почти на год

Sony объявила о переносе нескольких ожидаемых премьер. Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» теперь выйдет 2 июня 2023 года — ранее картина была заявлена на 7 октября 2022 года. Вторую часть сиквела также перенесли — на 29 марта 2024 года. Вместе с этим Sony назвала дату выхода третьего «Великого уравнителя» с Дензелом Вашингтоном — 1 сентября 2023 года.

Обновлённый график премьер Sony

Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» — 2 июня 2023 года.

Вторая часть сиквела «Человека-паука: Через вселенные» — 29 марта 2024 года.

«Великий уравнитель 3» — 1 сентября 2023 года.

«Лайл, Лайл, крокодил» — 7 октября 2022 года.

«Мадам Паутина» — 7 июля 2023 года.

«Преданность» — 28 октября 2022 года.

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