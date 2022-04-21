Годзилла и Кинг-Конг появятся в Call of Duty: Warzone в середине мая

Аккаунт PlaystationSize в «Твиттере» опубликовал новый постер Call of Duty: Warzone с долгожданными Годзиллой и Кинг-Конгом. Древние создания появятся в королевской битве уже 11 мая. Пользователь также отметил, что общий вес игры снизится, однако неизвестно, насколько именно.

Третий сезон поддержки Warzone стартует уже 27 апреля. Activision пока не рассказывала, что именно в него войдёт. Вполне возможно, пользователям следует ожидать новый боевой пропуск, скины для оружия и многое другое. А через две недели геймеры смогут сразиться с легендарными Годзиллой и Кинг-Конгом.

Ранее в Warzone появился рэпер Снуп Догг. Набор с артистом включает в себя оперативника и 10 предметов.

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