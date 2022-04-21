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Devolver Digital высмеяла донатные издания игр в стиле Ubisoft

Devolver Digital высмеяла донатные издания игр в стиле Ubisoft
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20 апреля SEGA объявила дату релиза сборника Sonic Origins, в который войдут классические игры про синего ежа. Разработчики также опубликовали изображение с различными изданиями проекта — их аж целых 5. Покупатели разных версий не смогут оценить, например, расширенный саундтрек, повышенный уровень сложности и управление камерой в главном меню. Сложилось впечатление, будто это какая-то мобильная игра, а не переиздание культовой классики.

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Devolver Digital, известная своим юмором, опубликовала шуточный анонс самурайского экшена Trek to Yomi с изображением 5 изданий игры. Все версии проекта при этом абсолютно ничем не отличаются, а в список бонусов вошли даже «невероятная графика» и «титры после прохождения игры». Таким образом издательство высмеяло Sonic Origins и ещё раз показало, насколько абсурдными бывают анонсы даже культовых игр.

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