Горшка Александра из Elden Ring нарисовали в стиле Cuphead

Elden Ring ещё до своего выхода породила множество мемов, артов и других фанатских работ, а уж после релиза геймеры особенно активизировались. Пользователь под ником Mustakro нарисовал арт, посвящённый игре.

На изображении можно увидеть горшка Александра — одного из любимчиков всех игроков. Автор решил скрестить мир Elden Ring и Cuphead. В итоге получилась работа под названием Elden Cup. Стоит отметить, что Александр действительно будто сбежал из Cuphead.

Автор опубликовал два арта. На одном Александр изображён с глазами, которые привычны для Cuphead, а другую работу выложил без глаз, поскольку именно так персонаж выглядит в Elden Ring.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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