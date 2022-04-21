Горшка Александра из Elden Ring нарисовали в стиле Cuphead

Elden Ring ещё до своего выхода породила множество мемов, артов и других фанатских работ, а уж после релиза геймеры особенно активизировались. Пользователь под ником Mustakro нарисовал арт, посвящённый игре.
На изображении можно увидеть горшка Александра — одного из любимчиков всех игроков. Автор решил скрестить мир Elden Ring и Cuphead. В итоге получилась работа под названием Elden Cup. Стоит отметить, что Александр действительно будто сбежал из Cuphead.
Автор опубликовал два арта. На одном Александр изображён с глазами, которые привычны для Cuphead, а другую работу выложил без глаз, поскольку именно так персонаж выглядит в Elden Ring.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 21 апреля 2022
-
12:40
-
12:24
-
11:50
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:51
-
09:20
-
08:52
-
08:23
-
07:43
- 20 апреля 2022
-
20:21
-
19:52
-
19:42
-
19:19
-
19:02
-
18:35
-
18:01
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
16:04
-
15:22
-
14:40
-
14:30
-
13:55
-
13:40
-
13:35
-
13:00
-
12:41
-
12:23
-
11:51
-
11:20
-
10:51
-
10:20