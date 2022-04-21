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К выходу Postal 4 выпустили свежий трейлер

К выходу Postal 4 выпустили свежий трейлер
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Разработчики Postal 4 из студии Running With Scissors выпустили релизный трейлер игры как раз к тому моменту, когда она вышла из раннего доступа и состоялся её полноценный релиз. Игру можно купить в Steam и GOG, причём сразу со скидкой.

Postal 4 представляет собой комедийный шутер от первого лица, выступающий прямым продолжением Postal 2. Игрокам вновь в роли Чувака предстоит исследовать локации, уничтожать людей самыми жестокими способами и пользоваться богатым арсеналом.

Примечательно, что журналисты игру буквально разгромили, однако пользователям проект понравился, даже очень. Мы тоже рассказали о своих впечатлениях, с которыми можно ознакомиться в материале ниже.

Не смогли пройти Postal 4. Впечатления от позорного возвращения культовой серии Не смогли пройти Postal 4. Впечатления от позорного возвращения культовой серии

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