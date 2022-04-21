Far Cry 6 сделали бесплатной, но она привлекла всего миллион игроков

С 24 по 27 марта Far Cry 6 была полностью бесплатной — в шутер мог сыграть любой желающий. Ubisoft опубликовала статистику бесплатных выходных. Выяснилось, что за это время игра привлекла всего миллион геймеров.

Большое спасибо нашим игрокам, и мы приветствуем новых партизан, присоединившихся к нам во время бесплатных выходных. Мы рады начать это путешествие вместе. Увидимся в Яре!

Ubisoft также рассказала, что за время ивента с «Очень странными делами» игроки уничтожили 18,7 млн врагов Kukly, призвали Гуапо 130 млн раз, а Олусо — 50 млн раз.

Цифры бесплатных выходных сложно назвать космическими — особенно для флагманского шутера Ubisoft. Не помогла игре и коллаборация с одним из самых популярных сериалов нашего времени — «Очень странными делами».

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