Far Cry 6 сделали бесплатной, но она привлекла всего миллион игроков
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С 24 по 27 марта Far Cry 6 была полностью бесплатной — в шутер мог сыграть любой желающий. Ubisoft опубликовала статистику бесплатных выходных. Выяснилось, что за это время игра привлекла всего миллион геймеров.
Большое спасибо нашим игрокам, и мы приветствуем новых партизан, присоединившихся к нам во время бесплатных выходных. Мы рады начать это путешествие вместе. Увидимся в Яре!
Ubisoft также рассказала, что за время ивента с «Очень странными делами» игроки уничтожили 18,7 млн врагов Kukly, призвали Гуапо 130 млн раз, а Олусо — 50 млн раз.
Цифры бесплатных выходных сложно назвать космическими — особенно для флагманского шутера Ubisoft. Не помогла игре и коллаборация с одним из самых популярных сериалов нашего времени — «Очень странными делами».
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