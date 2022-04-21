Источники: Marvel не даст выпускать новые комиксы в России

Уже этим летом Marvel приостановит выдачу лицензий на комиксы российским издательствам. Компания разослала письмо ритейлерам, в котором уведомила партнёров о прекращении продаж и продлении лицензий на свои комиксы. Об этом сообщает издание geekcity со ссылкой на свои источники.

При этом Marvel не отзывает уже купленные лицензии — ранее анонсированные комиксы от российских издательств точно выйдут из печати. Компания приостанавливает продление и покупку новых лицензий с лета 2022 года — таким образом, нельзя будет допечатать тираж старых комиксов или выпускать новые.

Информацию о письме подтвердил совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский в своем телеграм-канале. Он отметил, что уход Marvel с российского рынка комиксов будет сильным ударом для ритейла, но не катастрофическим. По его словам, фатальным ударом был бы сейчас уход японских издательств, «который пока что как будто не намечается».

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