Ремейк The House of the Dead решили оперативно выпустить на ПК, PlayStation и Xbox

На сайте PAP Biznes появилась информация, что компания Forever Entertainment S.A планирует выпустить ремейк The House of the Dead совсем скоро, уже 28 апреля.

Отмечается, что релиз состоится на ПК, PS4 и Xbox One. Ранее ремейк The House of the Dead вышел только на Nintendo Switch 7 апреля, то есть игра побыла эксклюзивом консоли Nintendo даже меньше месяца.

Проект представляет собой шутер от первого лица, разработанный компанией SEGA. Ремейк авторы буквально создали с нуля, сделав современной графику и улучшив геймплей. В игре есть полноценный фоторежим, галерея с врагами, боссами и другими материалами.

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