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Ремейк The House of the Dead решили оперативно выпустить на ПК, PlayStation и Xbox

Ремейк The House of the Dead решили оперативно выпустить на ПК, PlayStation и Xbox
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На сайте PAP Biznes появилась информация, что компания Forever Entertainment S.A планирует выпустить ремейк The House of the Dead совсем скоро, уже 28 апреля.

Отмечается, что релиз состоится на ПК, PS4 и Xbox One. Ранее ремейк The House of the Dead вышел только на Nintendo Switch 7 апреля, то есть игра побыла эксклюзивом консоли Nintendo даже меньше месяца.

Проект представляет собой шутер от первого лица, разработанный компанией SEGA. Ремейк авторы буквально создали с нуля, сделав современной графику и улучшив геймплей. В игре есть полноценный фоторежим, галерея с врагами, боссами и другими материалами.

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