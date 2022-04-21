Создатели Borderlands купили соавторов Tiny Tina's Wonderlands

21 апреля издание GamesIndustry.biz сообщило о том, что авторы Borderlands, компания Gearbox, купила студию Lost Boys Interactive, помогавшую в разработке Tiny Tina's Wonderlands. В Lost Boys Interactive работают 220 человек.

Сообщается, что команда продолжит делать собственные проекты и будет помогать Gearbox с разработкой их игр. Генеральный директор Lost Boys Interactive Шон Нивенс отметил, что рад этому событию.

Мы основали Lost Boys с мечтой работать над продуктами, которые будут признаны и любимы во всём мире. Мы невероятно рады присоединиться к Gearbox и продолжать делать то, что у нас получается лучше всего — создавать удивительные игры, которые развлекают и вдохновляют других.

Tiny Tina's Wonderlands доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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