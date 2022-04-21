Создатели Borderlands купили соавторов Tiny Tina's Wonderlands
Поделиться
21 апреля издание GamesIndustry.biz сообщило о том, что авторы Borderlands, компания Gearbox, купила студию Lost Boys Interactive, помогавшую в разработке Tiny Tina's Wonderlands. В Lost Boys Interactive работают 220 человек.
Сообщается, что команда продолжит делать собственные проекты и будет помогать Gearbox с разработкой их игр. Генеральный директор Lost Boys Interactive Шон Нивенс отметил, что рад этому событию.
Мы основали Lost Boys с мечтой работать над продуктами, которые будут признаны и любимы во всём мире. Мы невероятно рады присоединиться к Gearbox и продолжать делать то, что у нас получается лучше всего — создавать удивительные игры, которые развлекают и вдохновляют других.
Tiny Tina's Wonderlands доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
14:21
-
13:52
-
13:48
-
13:31
-
13:05
-
13:03
-
12:40
-
12:24
-
11:50
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:51
-
09:20
-
08:52
-
08:23
-
07:43
- 20 апреля 2022
-
20:21
-
19:52
-
19:42
-
19:19
-
19:02
-
18:35
-
18:01
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
16:04
-
15:22
-
14:40
-
14:30
-
13:55
-
13:40
-
13:35
-
13:00
Партнерский контент