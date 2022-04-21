Магазин «1С-Интерес» просит игроков продать диски с Elden Ring
Поделиться
Крупный российский ритейлер «1C-Интерес» начал рассылать сообщения о покупке дисков с последними игровыми новинками. Подобным письмом поделился пользователь телеграм-канала «Страна игр». В письме магазин предлагает выкупить премьерное издание Elden Ring для PS5 по скромной цене в 3600 рублей.
Скорее всего, вы прошли игру или близки к её полному прохождению. Мы готовы предложить вам дополнительную, финальную миссию от «1C-Интерес»! Продайте эту игру и получите 3600 рублей наличными или 3600 рублей в виде Подарочного Сертификата.
Именно так, мы готовы выкупить у вас игру Elden Ring. Премьерное Издание [PS5].
При этом новый диск с игрой в том же «1C-Интерес» стоит 7499 рублей, да и на вторичном рынке цены начинаются от шести тысяч рублей. По факту магазин пытается заметно дешевле получить престижный товар для дальнейшей перепродажи.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
15:42
-
15:04
-
14:50
-
14:50
-
14:21
-
13:52
-
13:48
-
13:31
-
13:05
-
13:03
-
12:40
-
12:24
-
11:50
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:51
-
09:20
-
08:52
-
08:23
-
07:43
- 20 апреля 2022
-
20:21
-
19:52
-
19:42
-
19:19
-
19:02
-
18:35
-
18:01
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
16:04
-
15:22
-
14:40
-
14:30
Партнерский контент