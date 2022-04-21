Спустя три года Ubisoft доделала Roller Champions

Ubisoft объявила, что бесплатная спортивная аркада Roller Champions наконец-то ушла на «золото», то есть в печать. Игру переносили четыре раза, больше её откладывать не планируют.

Несмотря на это, авторы всё ещё не назвали точную дату выхода. Разработчики попросили игроков внимательно следить за новостями, потому что дату релиза объявят уже скоро.

Своей стилистикой проект жутко напоминает успешную Rocket League. Многие игроки ещё до выхода аркады предрекают ей провал, поскольку ничего цепляющего в ней не видят.

Релиз Roller Champions состоится на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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