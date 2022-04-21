На трассе в Москве из GRID Legends больше нет флагов России
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Создатели GRID Legends выпустили свежее обновление, с которым убрали российские флаги с московской трассы и из меню флагов. Это сделано на фоне множества санкций Запада в отношении страны.
Саму трассу ещё не удалили, однако в будущем и это может произойти.
Среди других особенностей обновления:
- теперь предложения подписки EA Play отображаются корректно;
- во время ожидания заезда в лобби появился кнопка для выбора машины;
- исправлен баг с ретроспекцией, из-за чего гонка сокращалась на один круг;
- пробег на автомобилях теперь отображается корректно;
- функция «Чистка и перекраска» теперь работает правильно;
- исправлено ещё около 50 багов и ошибок.
GRID Legends вышла в конце февраля на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК, но теперь она недоступна для покупки в России.
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