На трассе в Москве из GRID Legends больше нет флагов России

Создатели GRID Legends выпустили свежее обновление, с которым убрали российские флаги с московской трассы и из меню флагов. Это сделано на фоне множества санкций Запада в отношении страны.

Саму трассу ещё не удалили, однако в будущем и это может произойти.

Среди других особенностей обновления:

теперь предложения подписки EA Play отображаются корректно;

во время ожидания заезда в лобби появился кнопка для выбора машины;

исправлен баг с ретроспекцией, из-за чего гонка сокращалась на один круг;

пробег на автомобилях теперь отображается корректно;

функция «Чистка и перекраска» теперь работает правильно;

исправлено ещё около 50 багов и ошибок.

GRID Legends вышла в конце февраля на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК, но теперь она недоступна для покупки в России.