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На трассе в Москве из GRID Legends больше нет флагов России

На трассе в Москве из GRID Legends больше нет флагов России
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Создатели GRID Legends выпустили свежее обновление, с которым убрали российские флаги с московской трассы и из меню флагов. Это сделано на фоне множества санкций Запада в отношении страны.

Саму трассу ещё не удалили, однако в будущем и это может произойти.

Среди других особенностей обновления:

  • теперь предложения подписки EA Play отображаются корректно;
  • во время ожидания заезда в лобби появился кнопка для выбора машины;
  • исправлен баг с ретроспекцией, из-за чего гонка сокращалась на один круг;
  • пробег на автомобилях теперь отображается корректно;
  • функция «Чистка и перекраска» теперь работает правильно;
  • исправлено ещё около 50 багов и ошибок.

GRID Legends вышла в конце февраля на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК, но теперь она недоступна для покупки в России.

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