Вышел новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

21 апреля Pixar опубликовала второй трейлер мультфильма «Базз Лайтер». Напомним, проект выступит спин-оффом «Истории игрушек».

В трейлере показали самого Базза Лайтера и его друзей. Судя по ролику, рейнджера занесёт в различные уголки вселенной и поставит его в опасные ситуации. Стоит отметить, что этот мультфильм посвящён настоящему космическому рейнджеру Баззу Лайтеру.

Свежий постер

В оригинале протагониста озвучил Крис Эванс, известный по роли Капитана Америка. Режиссёром выступил Энгус МакЛэйн. Премьера картины состоится 17 июня, а в России мультфильм должен выйти 21 июля, однако Disney временно ушла из страны.

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