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Kao the Kangaroo выйдет раньше

Kao the Kangaroo выйдет раньше
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21 апреля стало известно, что адвенчура Kao the Kangaroo выйдет не летом, как изначально было заявлено, а 27 мая. Об этом сообщили разработчики из студии Tate Multimedia в новом трейлере.

Также в ролике можно увидеть немного свежего геймплея, в котором показали Као, решающего головоломки и выполняющего различные задания. Разработчики отмечали, что геймплейно проект будет сильно отличаться от предшественниц. Как минимум он станет веселее и разнообразнее.

Kao the Kangaroo выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Последняя часть серии, Kao the Kangaroo: Mystery of the Volcano, вышла в 2005 году.

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