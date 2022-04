Sherlock Holmes: Chapter One пока не смогут выпустить на Xbox One

В прошлом году украинская студия Frogwares приняла сложное решение сначала выпустить Sherlock Holmes: Chapter One на ПК, PS5 и Xbox Series, а затем на PS4 и Xbox One. Однако из-за происходящего сейчас команда попросту не может доделать игру для Xbox One.

Однако разработчики не планируют окончательно отменять релиз, вместо этого решив отложить его на неопределённый срок. Пока неизвестно, вернётся ли ещё команда к созданию игры для Xbox One.

Как отмечают в Frogwares, они потратили много времени для оптимизации игры под PS4 и Xbox One. Для повышения стабильности даже начали менять саму карту — какие-то переулки просто закрыли. И это помимо работы на уровне движка. Однако затем началась спецоперация России на Украине, из-за чего производство практически встало.

В итоге было принято решение собрать текущие силы и довести до релиза версию для PlayStation 4, она выйдет уже 28 апреля, а вариант для Xbox One пока отложить на неопределённый срок.