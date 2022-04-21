Sherlock Holmes: Chapter One пока не смогут выпустить на Xbox One

В прошлом году украинская студия Frogwares приняла сложное решение сначала выпустить Sherlock Holmes: Chapter One на ПК, PS5 и Xbox Series, а затем на PS4 и Xbox One. Однако из-за происходящего сейчас команда попросту не может доделать игру для Xbox One.
Как отмечают в Frogwares, они потратили много времени для оптимизации игры под PS4 и Xbox One. Для повышения стабильности даже начали менять саму карту — какие-то переулки просто закрыли. И это помимо работы на уровне движка. Однако затем началась спецоперация России на Украине, из-за чего производство практически встало.
В итоге было принято решение собрать текущие силы и довести до релиза версию для PlayStation 4, она выйдет уже 28 апреля, а вариант для Xbox One пока отложить на неопределённый срок.
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