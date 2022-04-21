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EA анонсировала F1 2022

EA анонсировала F1 2022, но без геймплея
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21 апреля Electronic Arts анонсировала F1 2022. В трейлере не показали геймплейных кадров, однако в ролик поместили слова про будущее и усовершенствованное вождение.

Деталей игры не раскрыли, однако кое-какая информация утекла ранее. Так, например, в игре будет привычная для всех карьера без полноценной сюжетной кампании. Ещё авторы добавят поддержку кроссплатформенной игры и виртуальной реальности, но только на ПК. Из-за напряжённой ситуации в мире из проекта удалят трассу в Сочи.

Войдите в новую эру и приготовьтесь занять своё место.

Релиз игры состоится 1 июля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительный заказ тайтла можно сделать на сайте.

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