EA анонсировала F1 2022, но без геймплея
Поделиться
21 апреля Electronic Arts анонсировала F1 2022. В трейлере не показали геймплейных кадров, однако в ролик поместили слова про будущее и усовершенствованное вождение.
Деталей игры не раскрыли, однако кое-какая информация утекла ранее. Так, например, в игре будет привычная для всех карьера без полноценной сюжетной кампании. Ещё авторы добавят поддержку кроссплатформенной игры и виртуальной реальности, но только на ПК. Из-за напряжённой ситуации в мире из проекта удалят трассу в Сочи.
Войдите в новую эру и приготовьтесь занять своё место.
Релиз игры состоится 1 июля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительный заказ тайтла можно сделать на сайте.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
18:45
-
18:16
-
18:00
-
17:47
-
17:15
-
17:11
-
16:44
-
16:37
-
16:17
-
15:42
-
15:04
-
14:50
-
14:50
-
14:21
-
13:52
-
13:48
-
13:31
-
13:05
-
13:03
-
12:40
-
12:24
-
11:50
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:51
-
09:20
-
08:52
-
08:23
-
07:43
- 20 апреля 2022
-
20:21
-
19:52
-
19:42
-
19:19
-
19:02
Партнерский контент