Годзилла дерётся с Кинг Конгом в трейлере Call of Duty: Warzone

Activision выпустила кинематографический трейлер операции «Монарх» для Call of Duty: Warzone, в рамках которой на острове королевской битвы пройдёт сражение двух гигантских монстров — Годзиллы и Кинг Конга!
Разработчики до сих пор не раскрывают подробности грядущего мероприятия, но предполагается, что монстры будут постоянно сражаться на поверхности острова, тогда как игрокам предстоит каким-то образом выживать в таких условиях. Вроде как придётся почаще использовать тоннели. Но это лишь слухи.
Начало сражения двух известных монстров запланировано на 11 мая, тогда как третий сезон Call of Duty: Vanguard и Warzone начнётся раньше — 27 апреля. Его наполнение издатель пока не раскрывает, но ходят слухи, что вскоре состоится анонс Modern Warfare 2.
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