Теперь в World of Tanks дают в 10 раз меньше опыта в событии «Искусство стратегии»
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Авторы World of Tanks из студии Wargaming объявили, что уменьшили заработок опыта в событии «Искусство стратегии». О старте тестирования крупного обновления стало известно ещё в конце марта.
Сам ивент проходит с 21 апреля по 5 мая, а разработчики сообщили об уменьшении опыта как раз в день старта события. По словам авторов, они уменьшили опыт в 10 раз. Теперь в формате «1x1» в случае победы игроки будут получать 600 опыта, а при поражении — 400.
В «Искусстве стратегии» игроков ждут несколько режимов сражений, задачи и награды. World of Tanks доступна бесплатно на ПК, консолях PlayStation и Xbox.
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