Приняты все плохие решения: Sonic Origins зачем-то защитят Denuvo

Больше плохих новостей о грядущем сборнике ремастеров первых частей Sonic The Hedgehog. Издатель SEGA зачем-то решил ещё и защитить своё творение с помощью Denuvo.
Найти логику в подобном решении сложно, ведь все три игры чуть ли не самые популярные среди пиратов. Подобный сборник же в первую очередь создаётся для фанатов, которые просто получат более удобный способ поиграть в любую классику. Журналист VG247 также абсолютно не понимает такого решения.
SEGA всерьёз ставит эту глупую защиту на четыре игры, общий возраст которых куда больше 100 лет? И самой молодой из них уже 28.
Как отмечают в том же VG247, при беглом поиске в Google любой без проблем найдёт возможность запустить любую игру из этого сборника — даже без надобности что-то качать, всё работает прямо в браузере.
Причём проблема даже не столько в существовании защиты как таковой, у каждого релиза, так или иначе, есть DRM в каком-то виде, а потенциальный удар по производительности. Та же Denuvo не раз попадалась на чрезмерном использовании ресурсов, что выливалось в подвисания и проблемы с FPS.
Для Sonic Origins же это уже вторая громкая негативная новость после вчерашнего анонса: ранее SEGA раскритиковали за попытку продавать ролики, музыку и уровни в качестве DLC для сборника. Мутная затея.
Sonic Origins выходит 23 июня на ПК и консолях.
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