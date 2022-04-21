Tales from the Borderlands уже в этом году получит второй сезон

Ренди Питчфорд на выставке PAX East 2022 неожиданно анонсировал новую часть Tales from the Borderlands. Полноценно её представят летом, а релиз случится уже осенью.

Основные детали разработчик уже раскрыл: издателем выступит 2K Games, а за разработку отвечает сама Gearbox. Первым сезоном занималась Telltale, и проект оказался очень любимым среди игроков, однако продажи первое время были очень низкими. Обещают полностью новый состав главных героев.

Поэтому, пожалуйста, дождитесь презентации новой Tales from the Borderlands уже этим летом!

Tales from the Borderlands была эпизодическим комедийным приключением, где основной геймплей сводился к диалогам и QTE-сценам. Многие эпизоды первого сезона запомнились надолго — вот, например, сцена перестрелки на пальцах.